Está confirmada a sucessão no trono da Premier League, com o Arsenal a ver. No duelo que marca a 26.ª ronda, o Liverpool triunfou na visita ao Manchester City (0-2). Na ressaca da eliminação da Champions, os comandados de Pep Guardiola foram incapazes de desmontar a organização defensiva dos “Reds”, prevalecendo a permeabilidade atrás.

Entre os anfitriões, Nico González foi titular, Rúben Dias foi a jogo na etapa complementar, enquanto Bernardo Silva e Matheus Nunes não saíram do banco. Na bancada permaneceu Haaland, que recupera de lesão.

No Liverpool, Diogo Jota e Darwin Núñez também foram suplentes, e Luis Díaz foi titular.

Recorde o desenrolar deste duelo.

Na tarde deste domingo, depois de uma entrada esclarecida do Man City, o Liverpool capitalizou a primeira oportunidade. O relógio assinalava 13 minutos quando, na sequência de um canto cobrado à esquerda, Szoboszlai desviou ao primeiro poste, encontrando Salah no coração da área. O esférico desviou na perna de Aké e o egípcio atingiu o 25.º golo na Liga.

Enquanto os rivais não reagiam, os “Reds” aproveitaram para acalmar o ritmo, controlar a seu prazer e surpreender. Num dos vários contra-ataques letais, Salah assistiu Szoboszlai, aos 37 minutos. O médio húngaro atingiu o quinto golo no campeonato.

Quanto a Salah, o avançado de 32 anos – em final de contrato – segue numa época estonteante. Já conseguiu um combinado de 51 golos e assistências, tornou-se no melhor “Red” contra o Man City na Liga – 15 golos e assistências – e fixou o novo máximo de assistências de um jogador do Liverpool no campeonato (16).

Na etapa complementar, o Man City ensaiou uma resposta, mas por breves instantes. Errático na construção e intermitente atrás, o Liverpool até ampliou a vantagem, aos 59 minutos. Todavia, antes de Curtis Jones marcar, Szoboszlai estava em fora de jogo.

Entre trocas, os comandados de Guardiola fixaram posições na frente, mas sem as coordenadas para relançar o duelo. Foi um Manchester City inofensivo e por demais permeável.

Este desfecho devolve o Liverpool aos triunfos, totalizando 64 pontos, mais 11 do que o Arsenal (2.º). Depois de repetir o resultado da primeira volta, os comandados de Slot centram atenções na receção ao Newcastle (5.º), na noite de quarta-feira (20h15).

Quanto ao Man City, encaixou o oitavo desaire no campeonato, permanecendo no 4.º posto, com 44 pontos, igualado pelo Newcastle. Segue-se a visita ao Tottenham (12.º), na noite de quarta-feira (19h30).