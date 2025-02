Aos 32 anos, e em final de contrato com o Liverpool, Mo Salah vive a melhor época. Na temporada em curso, o egípcio totaliza um combinado de 51 golos e assistências pelos “Reds” – 30 golos e 21 assistências – marca para a qual contribuiu a exibição deste domingo, na visita ao Manchester City.

Nos últimos oito jogos – Lille, Ipswich, Bournemouth, Tottenham, Everton, Wolverhampton, Aston Villa e Man City – Salah aplicou nove golos e quatro assistências, aproximando-se da melhor fase nesta época.

Entre 1 de dezembro e 5 de janeiro – Man City, Newcastle, Girona, Fulham, Tottenham, Leicester, West Ham e Man United – o avançado conseguiu nove golos e sete assistências, de forma consecutiva.

Até agosto, a melhor temporada de Salah havia acontecido em 2017/18, com 44 golos e 14 assistências. Entre passagens por Egipto, Suíça (Basileia), Itália (Fiorentina e Roma) e Inglaterra (Chelsea e Liverpool), a melhor versão de Salah surge no arranque da era pós-Klopp em Merseyside.

Como se estes números não bastassem, Salah fixou novos máximos do Liverpool. Graças ao golo e à assistência neste domingo, o avançado tornou-se no melhor “Red” contra o Man City na Liga – 15 golos e assistências – e fixou o novo máximo de assistências de um jogador do Liverpool no campeonato (16).

Most assists in a PL season for Liverpool:

16 — Mo Salah this season 15 — Steve McManaman in 1995/96 pic.twitter.com/3MlttgViWW — StatMuse FC (@statmusefc) February 23, 2025

PL assists:

16 — Mo Salah 32 year-old season 15 — Hazard personal best season pic.twitter.com/p9QC0xe4wA — StatMuse FC (@statmusefc) February 23, 2025

O Liverpool segue na liderança da Premier League, com 64 pontos, mais 11 do que o Arsenal (2.º). Segue-se a receção ao Newcastle (5.º), na noite de quarta-feira (20h15).