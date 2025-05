Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador da Premier League. O avançado egípcio, de 32 anos, é líder entre os artilheiros, com 28 golos em 37 rondas disputadas. Nesta época prolífera, a melhor sequência foi conseguida entre outubro e dezembro, com nove golos e quatro assistências em sete jornadas.

A viver a oitava época pelos “Reds”, o avançado está próximo da temporada com maior participação direta em golos – 23 assistências e 33 golos. Há sete anos, Salah fixou o máximo: 44 golos e 14 assistências.

De contrato renovado até junho de 2027, revelou-se figura maior na conquista da Premier League.

