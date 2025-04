O domingo é de festa em Liverpool, uma vez que a conquista da Premier League era uma questão de tempo. Por isso, antes da receção ao Tottenham, na 34.ª jornada, milhares de adeptos do Liverpool antecipavam as celebrações, na ânsia de ver consumada a 20.ª conquista do campeonato – o que permite igualar o recorde do Manchester United.

Na tarde deste domingo (5-1), em Anfield, Diogo Jota foi a jogo à passagem do minuto 69.

Ainda que Solanke tenha adiantado o Tottenham, aos 12 minutos, a resposta do Liverpool foi implacável.

De remate em remate, Luis Díaz, Mac Allister e Gakpo edificaram a reviravolta, com golos aos 16, 24 e 34 minutos, respetivamente.

Na etapa complementar, Salah pôs fim ao jejum, lançando o Liverpool para a goleada. Além de atingir o 28.º golo na Premier League – reforçando a liderança – tornou-se no quinto melhor marcador da história da prova.

Mohamed Salah overtakes Sergio Aguero in the all-time goalscorers list! 👑 pic.twitter.com/LNxu2uXGSF — Premier League (@premierleague) April 27, 2025

Pouco depois, aos 69m, o defesa Udogie foi o espelho de um Tottenham completamente desorganizado e desmotivado. Ao tentar impedir o bis de Salah, o defesa empurrou o esférico para a própria baliza.

Entre trocas, Darwin Núñez ainda foi a jogo, aos 83 minutos.

Nos derradeiros minutos, os jogadores do Tottenham perderam a paciência com os adeptos dos “Reds”, que lançaram dezenas de balões vermelhos para o relvado, além de balões com a forma de taças. Ora, os objetos duraram pouco tempo, uma vez que foram rebentados pelos “Spurs”.

Todavia, a festa estava mais que lançada, dentro e fora de Anfield, com as ruas de Liverpool pintadas de vermelho.

O último apito confirmou a 20.ª Premier League do Liverpool, que se junta ao Manchester United no topo do palmarés. Na época de estreia, Arne Slot, o primeiro neerlandês a conquistar este campeonato, liderou os “Reds” para 25 vitórias, sete empates e duas derrotas na Premier League.

Para esta campanha contribui – de forma decisiva – Salah, com 28 golos e 18 assistência, liderando ambas as listas.

De notar que o Liverpool não consegue o bicampeonato desde 1983, fase na qual até conseguiu o “tri”, em 1984.

No calendário dos novos campeões, que levam 82 pontos, segue-se a visita ao Chelsea (5.º), na tarde de domingo (16h30).

Entretanto, o Tottenham continua no 16.º lugar, com 37 pontos. Segue-se a receção ao West Ham (17.º), na tarde de domingo (14h).