Após o apito final do jogo louco em Nottingham, que confirmou o triunfo do Liverpool (0-1), na tarde de sábado, a ira dos adeptos da casa foi canalizada para os adeptos dos «reds» presentes na bancada junto ao banco de suplentes. Além de desagradados com o resultado – decidido por Darwin Nunez, para lá do minuto 90 – os adeptos do Forest alegavam motivos de queixa quanto à arbitragem.

Atrás do banco do Liverpool, pelo menos uma criança e ainda outra adepta (a mãe) foram insultadas e ameaçadas. Face à fúria entre as hostes da casa, Andy Robertson, lateral do Liverpool, prestou-se a retirar os dois adeptos da bancada, levando a criança até à companhia de Klopp.

Minutos depois, o jovem adepto foi levado pelo médio Harvey Elliott para a festa dos adeptos dos «reds».

O Liverpool é líder da Premier League, com 63 pontos, mais um face ao Manchester City. No domingo, Klopp recebe Guardiola, naquele que poderá ser um jogo determinante para o desfecho do campeonato.