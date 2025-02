Depois do empate a dois golos com o Everton, o Liverpool fez de tudo para evitar novo deslize na Premier League. Como tal, na tarde de domingo, frente ao Wolverhampton de Vítor Pereira, os “Reds” abdicaram de atacar na segunda parte, postura que valeu uma marca inédita.

Pela primeira vez, o Liverpool não rematou uma única vez numa parte disputada em Anfield. Este marco foi divulgado pela Premier League (0-10 em remates na segunda parte; 0-3 em remates enquadrados).

Ao vencer o Wolves, por 2-1, o Liverpool mantém sete pontos de vantagem sobre o Arsenal (2.º). Na tarde de domingo (16h30), os “Reds” visitam o Manchester City (4.º).

