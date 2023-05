Roberto Firmino e James Milner despediram-se neste sábado de Anfield e dos adeptos do Liverpool, no último jogo em casa para os «reds» na presente temporada.

Os dois jogadores terminam contrato com o clube e vão rumar a outras paragens. A dupla foi lançada por Jurgen Klopp ao minuto 72 da receção ao Aston Villa e Firmino viria mesmo a evitar a derrota com um golo ao cair do pano: 1-1 ao minuto 89.

Na hora do adeus, o avançado brasileiro não conseguiu conter as lágrimas, enquanto James Milner, envergando a braçadeira de capitão, transmitiu uma imagem diferente.

Ora veja: