Mohamed Salah tornou-se neste domingo no melhor marcador da história do Liverpool na Premier League, ultrapassando Robbie Fowler, com um bis ao Man. Utd que lhe permitiu chegar aos 129 golos.

No final do encontro 205 ao serviço dos reds, o avançado egípcio assumiu a satisfação, com um sorriso que dizia quase tudo, mas não fazia antever a forma como Salah revelou ir celebrar o feito.

«É muito especial, não posso negar. Este recorde estava na minha cabeça desde que cheguei aqui. Depois da primeira época passei a perseguir esse recorde e consegui-lo neste jogo, contra o Manchester United, com este resultado, é inacreditável», começou por dizer antes de confessar a contenção dos festejos.

«Agora vou para casa celebrar com a minha família, beber um chá de camomila e dormir», declarou com uma gargalhada.

Sobre a goleada por 7-0 imposta ao grande rival Manchester United, Salah pede também… humildade.

«É uma vitória muito especial, ainda por cima por estes números. Mas por outro lado não quero que vamos para o próximo jogo com excesso de confiança por causa deste resultado. Temos de nos manter humildes e apenas focar-nos em jogar porque não estamos na posição em que queríamos estar. Mas este resultado é um bom incentivo para ir em busca disso», concluiu.