Mohamed Salah não se contenta com os prémios de melhor jogador e marcador da Premier League. Numa publicação nas redes sociais, o egípcio do Liverpool assumiu que «ser reconhecido pelos adeptos e pelos jornalistas desportivos na mesma temporada é algo especial», mas tal feito não apaga a derrota na final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid.

«Daria todos estes prémios individuais por uma oportunidade de jogar novamente aquela final, mas não é assim que o futebol funciona», lamentou.

«Não consigo expressar em palavras o quanto queríamos trazer esse troféu de volta para Liverpool, mas no final não conseguimos», prosseguiu, antes de assumir que gostava de iniciar a nova temporada «já amanhã».

O avançado de 29 anos, que termina contrato com o Liverpool no próximo verão, protagonizou uma época com bom rendimento individual: 31 golos e 15 assistências em 51 jogos. Além disso, ajudou às conquistas da Taça da Liga inglesa e da Taça de Inglaterra.