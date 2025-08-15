A emoção foi algo que não faltou na noite desta sexta-feira, em Anfield. Na primeira jornada da Premier League, naquele que também foi o primeiro jogo oficial sem Diogo Jota (no campeonato), os adeptos e jogadores do Liverpool não deixaram de homenagear o português.

Autor do 4-2, frente ao Bournemouth, Mohamed Salah celebrou o golo e dedicou ao antigo colega de equipa. No final da partida, de frente para o Kop, o egípcio ficou em lágrimas ao ouvir os adeptos cantarem por Diogo Jota.

Salah e Diogo partilharam balneário entre 2020/21 e 2024/25. O português perdeu a vida neste verão, após um acidente de viação.

 

