Em 2012, António Lobo Antunes concedeu uma entrevista ao jornal espanhol El País, durante a qual deixou bem clara a sua paixão pelo futebol. A pergunta era se sempre se sentiu escritor e na resposta António Lobo Antunes incluiu... Messi.

Esse mesmo, avançado argentino, estrela maior do Barcelona, vencedor de oito Bolas de Ouro e, pelos vistos, uma das melhores coisas da vida para o português.



«Nunca servi para outra coisa. Não sirvo para a vida prática. Nem sequer tenho computador. Escrevo à mão, porque é como bordar. Gosto do cheiro do papel, gosto dessa coisa artesanal que é escrever, do desenho das letras. Há três ou quatro coisas importantes na vida: os livros, os amigos, as mulheres e Messi», elogiou o escritor português, a propósito do lançamento do seu novo livro «Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?».



Mas os elogios não ficaram por aqui. «Vi-o há pouco tempo, pela televisão, no Mundial de Clubes. Quem me dera escrever como Messi joga futebol. A bola parece amá-lo», observou António Lobo Antunes.

Lobo Antunes faleceu esta quinta-feira, aos 83 anos. Para além de Lionel Messi, era também um grande adepto do Benfica.

[artigo publicado em 2012 e atualizado após a morte do escritor]