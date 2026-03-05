Lobo Antunes: «Quem me dera escrever como Messi joga»
Escritor português era adepto do Benfica e... do avançado argentino
Escritor português era adepto do Benfica e... do avançado argentino
Em 2012, António Lobo Antunes concedeu uma entrevista ao jornal espanhol El País, durante a qual deixou bem clara a sua paixão pelo futebol. A pergunta era se sempre se sentiu escritor e na resposta António Lobo Antunes incluiu... Messi.
Esse mesmo, avançado argentino, estrela maior do Barcelona, vencedor de oito Bolas de Ouro e, pelos vistos, uma das melhores coisas da vida para o português.
«Nunca servi para outra coisa. Não sirvo para a vida prática. Nem sequer tenho computador. Escrevo à mão, porque é como bordar. Gosto do cheiro do papel, gosto dessa coisa artesanal que é escrever, do desenho das letras. Há três ou quatro coisas importantes na vida: os livros, os amigos, as mulheres e Messi», elogiou o escritor português, a propósito do lançamento do seu novo livro «Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar?».
Mas os elogios não ficaram por aqui. «Vi-o há pouco tempo, pela televisão, no Mundial de Clubes. Quem me dera escrever como Messi joga futebol. A bola parece amá-lo», observou António Lobo Antunes.
Lobo Antunes faleceu esta quinta-feira, aos 83 anos. Para além de Lionel Messi, era também um grande adepto do Benfica.