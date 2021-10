O Benfica divulgou nesta quinta-feira os locais onde os sócios vão poder votar para as eleições do próximo sábado, que colocam frente a frente Rui Costa e Francisco Benitez.

A informação das águias revela ainda que o sufrágio vai decorrer entre as 8h e as 22h em Portugal Continental.

Além do Pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz, os sócios do Benfica podem exercer o seu voto nos seguintes locais:

Albufeira (Vivenda Ana - r/c Sítio dos Brejos – Montechoro)

Algueirão-Mem Martins (Rua Serra de Baixo, 26-Loja A)

Beja (Rua Dr. Francisco Alexandre Lobo, 1 r/c)

Braga (Rua de São Vicente, 206-r/c)

Bragança (Rua Almirante Reis, 9)

Castelo Branco (Urb. Quinta Doutor Beirão, Lote 15, n.º 9 – r/c Loja 2)

Coimbra (Estrada da Beira, 367 – r/c)

Évora (Rua Bernardo Santareno, 2 – r/c Armazém Bairro S. José da Ponte)

Faro (Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, 7 A – R/c)

Grândola (Av. Jorge de Vasconcelos Nunes, 102 – r/c)

Guarda (Av. Cidade de Salamanca, 18 – r/c Esq.)

Leiria (Rua Machado dos Santos, 113 – r/c)

Montijo (Praça da República, 20 – r/c)

Oliveira de Azeméis (Rua Padre Joaquim Ferreira Salgueiro, 125 – r/c)

Paredes (Rua Serpa Pinto, 107 – loja 62)

Portalegre (Largo Prof. Jaime Belém, 15)

Porto (Rua António José da Silva, 104 – r/c)

Santarém (Rua 1.º de Dezembro 52, 54)

Seixal (Av. Vasco da Gama – Mercado Municipal, Loja 9-Piso 1)

Viana do Castelo (Rua da Igreja, 140 – r/c)

Vila Nova de Famalicão (Rua Barão de Joane, 63 – r/c)

Vila Nova de Gaia (Rua Marquês Sá da Bandeira, 323, loja 14 CC Aviadores)

Viseu (Largo do Paço, Lote 2 – r/c)

Sport Vila Real e Benfica (Rua de Macau, lote 9 – loja 1).

Os sócios residentes nos arquipélagos da Madeira e Açores poderão votar no site das eleições recorrendo a um código que irão receber por carta.