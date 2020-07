João Mário anunciou esta quinta-feira a saída do Lokomotiv de Moscovo, numa publicação nas redes sociais.

«Gostaria de agradecer a toda a gente do Lokomotiv Moscovo, desde o presidente à equipa técnica, aos meus colegas e adeptos, por me terem feito sentir em casa durante a temporada. Foi um prazer envergar esta camisola e lutar por estas cores. Vou embora com um sentimento muito positivo em relação aos momentos que partilhámos juntos. Tudo de bom!», pode ler-se na nota.

Numa declaração prestada à sua assessoria de imprensa, o internacional português revela que tem «grandes clubes europeus» interessados na sua contratação.

«Termina aqui a minha ligação ao Lokomotiv de Moscovo. Felizmente, a época foi positiva e culminou com a qualificação da equipa para a fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. Agora, irei passar uns dias de férias e pensar sobre o meu futuro. Tenho sabido através dos meus representantes que existe interesse de vários grandes clubes europeus, pelo que vou estudar com calma o próximo passo da minha carreira», disse. Vinculado ao Inter de Milão, João Mário esteve esta época emprestado ao Lokomotiv, clube pelo qual fez 22 jogos e um golo.