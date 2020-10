Zé Luís está de saída do FC Porto para o Lokomotiv de Moscovo, apurou o Maisfutebol.



O avançado de 29 anos prepara-se assim para voltar à Rússia, país de onde saiu há cerca de um ano (Spartak de Moscovo) para rumar ao Dragão. Segundo foi possível saber, o internacional por Cabo Verde vai render cinco milhões de euros aos cofres azuis e brancos.



Não foi possível, no entanto, apurar os termos de negócio. Em cima da mesa há a possibilidade de Zé Luís transferir-se a título definitivo ou de mudar-se para o emblema moscovita por empréstimo com opção de compra obrigatória. Certo é que não continuará ao serviço dos azuis e brancos.



Zé Luís foi um pedido expresso de Sérgio Conceição, como o próprio assumiu, mas não vingou no FC Porto e despede-se com dez golos em 32 jogos.