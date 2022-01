O Lokomotiv de Moscovo oficializou esta quinta-feira a rescisão de contrato com Zé Luís, por mútuo acordo.



O antigo avançado do FC Porto marcou apenas um golo em 16 jogos pela formação russa, sofrendo uma forte desvalorização.



Os dragões gastaram 12,2 milhões de euros para garantir Zé Luís em julho de 2019 (32 jogos/10 golos) e venderam o jogador em outubro de 2020 por cerca de cinco milhões de euros ao Lokomotiv.



Refira-se que o internacional cabo-verdiano, atualmente com 30 anos, foi afetado por problemas físicos durante a sua passagem pelo Lokomotiv. Na atual temporada, disputou apenas três encontros, ainda antes da lesão sofrida em agosto.

❗️ Футбольный клуб «Локомотив» и 30-летний нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон



В составе «железнодорожников» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол pic.twitter.com/xoe9k3v84P — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 13, 2022