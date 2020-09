Foi preciso sofrer, mas o Tottenham apurou-se esta quarta-feira para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa: na Bulgária, os spurs estiveram a perder por 1-0, mas deram a volta nos últimos dez minutos, quando o emblema da casa já estava reduzido a nove elementos, e venceram por 2-1.

Frente a um adversário, à partida, com menor poderio, a equipa de José Mourinho dominou toda a primeira parte, mas sem nunca traduzir esse domínio em golos.

Bergwijn atirou à barra aos 11 minutos, na melhor jogada do primeiro tempo, mas o Tottenham pouco mais mostrou nos 45 minutos inicias. Muita posse de bola inconsequente e muita dificuldade para penetrar e quebrar a muralha defensiva do Plovdiv.

No início da etapa complementar, o Tottenham voltou a entrar bem, mas os problemas do primeiro tempo mantiveram-se. Son teve nos pés uma soberana oportunidade para marcar logo aos 54 minutos, mas atirou por cima.

Quem não marca, sofre, não é verdade?

E foi precisamente isso que aconteceu. Numa das raras incursões à baliza de Lloris, o Plovdiv chegou à vantagem, num lance de bola parada que teve como protagonista Minchev.

A 15 minutos do fim, vivia-se o impensável na cidade búlgara.

O ouro estava no banco e no... adversário

Só que a sorte foi amiga de Mourinho e as fichas do jogo mudaram: aos 78 minutos, o português Dinis Costa defendeu uma bola com a mão dentro da área e foi expulso. Na sequência do lance, Karagaren também viu o cartão vermelho e deixou a formação da casa a jogar com nove e com um penálti para defender.

Kane não desperdiçou, atirando da marca dos onze metros sem hipótese para o guarda-redes adversário, e a cinco minutos dos 90 o Tottenham virou o jogo: combinação de qualidade do ataque inglês, e Lucas Moura a assistir Ndombélé para o 2-1. Uma jogada com assinatura final de dois jogadores lançados por Mourinho no decorrer da partida.

Os golos de Kane e Ndombélé:

Apesar do susto, o Tottenham segue assim para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa, na qual já sabe que vai defrontar o FK Shkendija, da Macedónia.