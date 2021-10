A 8 de setembro, durante a cerimónia de apresentação de Eduardo Camavinga como jogador do Real Madrid, uma jornalista da TVE foi apanhada a fazer uma afirmação de índole racista sobre o jovem internacional francês.



«Este rapaz é mais preto que o fato», disse Lorena González, acreditando que o seu microfone estava desligado.



O episódio gerou enorme polémica em Espanha. Agora, a jornalista veio a público confirmar que foi afastada da TVE na sequência do incidente.



«Foi um erro, já pedi desculpa, mas teve um impacto importante. Não sou mártir nem exemplo de nada, mas isso fez com que me tivessem afastado de forma abrupta da TVE», desabafou, no programa Marcador da Radio Marca.



Lorena González garante que falou com Eduardo Camavinga sobre o sucesso: «Ele não se sentiu ofensivo.»



«Eu tive de lidar com o machismo diário nesta profissão. Ninguém me deu nada e tento exercer esta profissão com o máximo respeito. Foi um deslize, mas nada que deva acabar a carreira de alguém. Tenho a minha família, a minha ansiedade, a minha casa para pagar...penso que foi uma reação demasiado forte», concluiu a jornalista, a propósito das críticas que recebeu nas redes sociais.