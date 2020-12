Lorenzo Insigne já prestou várias homenagens públicas a Maradona, mas ainda quis preservar a memória do ídolo de forma mais pessoal.

O capitão do Nápoles resolveu, por isso, fazer uma tatuagem na coxa esquerda, que mostra El Pibe a festejar com a camisola do clube.

O resultado final foi partilhado pelo tatuador nas redes sociais. Veja-o no vídeo abaixo: