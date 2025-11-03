VÍDEO: Bouanga e Son embalam Los Angeles FC para quartos da MLS
Goleada na visita a Austin, depois de triunfo caseiro
Depois da vitória em casa por 2-1, o Los Angeles FC goleou na visita aos Austin FC (4-1), na segunda mão dos “oitavos” da MLS. Na madrugada desta segunda-feira, o sul-coreano Son voltou a comandar os LA, inaugurando o marcador aos 21 minutos, assistido pelo avançado Denis Bouanga.
Pouco depois, aos 25m, os papéis inverteram-se, com Son a assistir o gabonês. Antes do intervalo, aos 44m, Bouanga bisou e assinou o 32.º golo na época. Na MLS, o ponta de lança leva 26 golos, a seis do líder Messi.
Ainda que Daniel Pereira tenha reduzido de penálti aos 45+6 minutos, o avançado Ebobisse confirmou a goleada aos 90+3 minutos (4-1).
Assim, o Los Angeles FC agenda duelo com os Vancouver Whitecaps, adversário que não vence desde novembro de 2024. Os “quartos” são disputados num só jogo, agendado para Vancouver, na noite de 22 de novembro (21h).
Os LA procuram retomar a coroa conquistada em 2022 e suceder aos "rivais" Los Angeles Galaxy.