Os jogos do Euro 2020 que vão realizar-se no Estádio San Mamés, em Bilbau, poderão receber até 14 mil espectadores, o correspondente a 25 por cento da capacidade do recinto, confirmou esta quarta-feira a autarquia local.

A proposta de lotação do recinto já foi apresentada à UEFA e está «de acordo com os indicadores e valores determinados pelas autoridades de saúde».

O San Mamé tem capacidade para 53.331 espectadores e vai receber quatro jogos do Euro 2020: o Espanha-Suécia (14 de junho), o Espanha-Polónia (19 de junho), o Eslováquia-Espanha (23 de junho) e ainda um encontro dos oitavos de final da competição.

Recorde-se que a determinação da lotação máxima dos recintos passou a ser da exclusiva competência das autoridades dos respetivos países.