Numa época marcada pela reestruturação do estádio, o Lusitânia de Lourosa vai jogar na condição de visitado contra o Paços de Ferreira no Olival. Na II Liga, o emblema de Santa Maria da Feira já jogou nessa condição em Oliveira de Azeméis, Paços de Ferreira, Vizela, Vila Nova de Gaia, Penafiel e até no Algarve.

O encontro da 31.ª jornada da II Liga está agendado para domingo às 11 horas. O Lourosa está tranquilo no 12.º lugar, com 39 pontos, quatro de vantagem sobre o Paços de Ferreira (14.º).

Os “Castores” estão igualados com Farense e Penafiel, emblema que ocupa o 16.º lugar, que obriga a disputar o play-off de manutenção.