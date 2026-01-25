Pedro Miguel, treinador de Lusitânia de Lourosa, esteve internado em Chaves entre sábado e domingo, depois de se sentir mal nos últimos minutos da visita ao Desportivo (2-2), na 19.ª jornada da II Liga. Nas últimas horas, os leões informaram que o timoneiro recuperou e viajou para casa, onde vai permanecer em repouso.

«Obrigado a todos por esta onda de solidariedade, apoio e carinho demonstrado em torno do nosso homem do leme», escreveu o Lusitânia de Lourosa.

Natural de Oliveira de Azeméis, Pedro Miguel está ao leme desde 2024, depois de passagens por Varzim e Oliveirense, clube que orientou em dois ciclos (2004 a 2012, 2016 a 2020). Por isso, ao final da tarde deste domingo, Jorge Pinto – treinador da Oliveirense – falou à Sport tv e, antes de analisar a vitória sobre o Penafiel (2-1), enviou uma mensagem de força para Pedro Miguel.