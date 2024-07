Luana Alonso, uma nadadora paraguaia de 20 anos que se tornou viral antes dos Jogos Olímpicos de Paris, devido à sua beleza, anunciou sua retirada da natação, de forma prematura. Alonso já havia sugerido que esta seria sua segunda e última Olimpíada.

Depois de terminar em sexto lugar nos 100 metros mariposa, nos Jogos de Paris 2024, Alonso confirmou a decisão sobre o seu futuro na natação numa entrevista à Claro Sports, antes de se dirigir aos fãs numa publicação separada no Instagram. «É oficial! Estou a retirar-me da natação, muito obrigado a todos pelo vosso apoio! Desculpa, Paraguai, só tenho a dizer obrigado», escreveu Alonso numa publicação.

«Natação: obrigada por me permitires sonhar, ensinaste-me a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muitas outras coisas. Dei-te parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo porque vivi as melhores experiências da minha vida, deste-me milhares de alegrias, amigos de outros países que levarei sempre no meu coração, oportunidades únicas. Não é um adeus, é um até breve», disse ainda Luana Alonso noutra publicação.

Incapaz de passar para as meias-finais dos 100m mariposa femininos, com um tempo de 1:03.09, a nadadora teve uma prestação aquém dos Jogos Olímpicos de Tóquio, há três anos. Curiosamente, Luana Alonso tem tatuados os cinco aros que simbolizam os Jogos Olímpicos, num quadril.