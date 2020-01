Três administradores da NOS, principal patrocinador da liga portuguesa, com ligações a Isabel dos Santos, filha do antigo presidente de Angola, renunciaram aos seus cargos na sequência do caso «Luanda Leaks».

Os três administradores não executivos, entre os quais o presidente do Conselho de Administração, Jorge de Brito Pereira, renunciaram aos cargos que exerciam na NOS quatro dias depois de um consórcio de jornalistas ter divulgado o processo denominado «Luanda Leaks».

