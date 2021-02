Luca Waldschmidt não foi opção no dérbi de segunda-feira frente ao Sporting devido a um problema físico.

O avançado alemão havia saído lesionado no intervalo do jogo com o Belenenses, da Taça de Portugal, com um problema no pé, e não recuperou a tempo para ser opção em Alvalade.

Recorde-se que o Benfica perdeu frente ao Sporting por 1-0, com um golo de Matheus Nunes aos 90+2 minutos. As águias estão agora a nove pontos dos leões.