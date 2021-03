Contratado no verão ao Friburgo, Luca Waldschmidt não tem tido a melhor das épocas ao serviço do Benfica.

O internacional alemão começou a época a titular e a marcar golos, mas depois as coisas complicaram-se: o avançado esteve com covid-19, lesionou-se e com isso acabou por perder espaço nas opções de Jorge Jesus.

Em entrevista à revista alemã Kicker, Waldschmidt garante que não esta arrependido da decisão de rumar aos encarnados.

«Foi o passo certo, mesmo que as coisas não estejam bem desportivamente. Queria ter a oportunidade de jogar no estrangeiro e num grande clube, onde temos de mostrar qualidade a cada três dias porque temos de ganhar.

«As coisas não estão perfeitas, mas quero e vou trilhar o meu caminho no Benfica», afirmou.

A conquista do campeonato nacional está difícil, mas o germânico confia no apuramento para a Liga dos Campeões: «É claro que não estamos satisfeitos, mas vamos endireitar as coisas até ao final da época e conseguir o apuramento para a Champions League.»

Depois, Waldschmidt recordou o início da temporada, período no qual brilhou ao lado de Darwin no ataque das águias e conseguiu a estreia a marcar pela seleção alemã.

«Saí-me relativamente bem no início da época e até consegui estrear-me a marcar pela seleção. No inverno começou a faltar alguma frescura, apesar de o treinador gerir por causa da quantidade de jogos que temos. Só que depois fiquei infetado com covid-19 e lesionei-me no pé», recordou.