Lucas Hernández é alvo de acusação de tráfico humano e trabalho ilegal, numa denúncia apresentada no Ministério Público de Versalhes. Uma família colombiana, que está na origem da acusação, terá trabalhado para o jogador entre setembro de 2024 e novembro de 2025.

De acordo com a denúncia, a família colombiana composta por cinco elementos (pai, mãe e três filhos), terá chegado a França com a promessa de uma vida melhor. Contudo, enquanto empregados de Lucas Hernández e da sua esposa, trabalhavam entre 72 e 84 horas semanais sem contrato e sem registo fiscal.

Como empregados do jogador, realizavam trabalhos como jardineiros, seguranças, cozinheiros e empregados domésticos. Os salários eram pagos em dinheiro e rondavam os 500 e os 3 mil euros. A advogada da família colombiana afirma que «é uma privação total de direitos».

«O facto de um jogador profissional, assessorado por advogados, nunca ter fornecido contratos demonstra a intenção da infração», acrescentou.

Em comunicado, Lucas Hernández nega as acusações de que é alvo.

«Abrimos a nossa casa e as nossas vidas para pessoas que se apresentaram como amigas, que pediram a nossa bondade e por quem tínhamos um afeto genuíno. Nós ajudámos, apoiámos e acreditámos quando nos garantiram que estavam no processo de regularizar a situação deles. Essa confiança foi traída. Infelizmente, não somos os primeiros a viver uma situação deste tipo. Tal como muitos outros antes de nós, fomos manipulados por relatos carregados de emoção e por falsas garantias. Nunca agimos com má-fé nem em desrespeito pela lei. Agimos enquanto seres humanos - e aprendemos, dolorosamente, que a compaixão pode ser explorada», refere o jogador do PSG.

Ora veja o comunicado: