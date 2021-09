Neymar saiu em defesa de Lucas Paquetá, que viu um cartão amarelo por conduta antidesportiva após tentativa de fazer uma lambreta no jogo do Lyon com o Troyes (como pode ver no vídeo abaixo).

O jogador do PSG, que já foi advertido pela arbitragem pelo mesmo motivo em 2020, escreveu uma publicação nas redes sociais afirmando:

«Muito triste este episódio, ver um amarelo por causa de um drible... Carretilha é um recurso, independente de onde seja ou do minuto em que seja...», escreveu Neymar.

«No ano passado aconteceu comigo! Este ano com o Lucas Paquetá. Sinceramente eu não entendo o motivo!!! O famoso 'Joga bonito' está a acabar... Desfrutem enquanto é tempo ou lutem para que volte», diz ainda a publicação do jogador do PSG.