O futebolista do Sporting de Braga, Lucas Piazon, viu considerado improcedente o recurso para o pleno do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e é baixa certa nos minhotos para a Supertaça Cândido de Oliveira, ante o Sporting, a 31 de julho.

Piazon vai assim cumprir mesmo um jogo de suspensão, tendo ainda visto manter-se a decisão de multa de 714 euros.

Em causa está a expulsão na final da Taça de Portugal ante o Benfica, depois de um lance com o jogador dos encarnados, Adel Taarabt. O castigo a Piazon, anunciado a 28 de maio, teve recurso do jogador a 4 de junho, mas acabou por não produzir efeitos e o treinador Carlos Carvalhal não pode contar com o extremo para o primeiro jogo oficial da época.