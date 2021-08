Os jogadores do Benfica têm a vacinação completa e, nesse sentido, não têm problemas na reentrada em Portugal, após representarem as seleções.

Dois casos no universo encarnado mereciam atenção: Nicolas Otamendi e Lucas Veríssimo foram chamados por Argentina e Brasil, respetivamente.

Ora, a legislação portuguesa é muito clara no que diz respeito à entrada em solo português de pessoas vindas do Brasil.

Lê-se no Portal das Comunidades, ponto 11:

«Os passageiros provenientes de África Do Sul, Brasil, Índia, Nepal e Reino Unido devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde. Esta regra também se aplica às entradas pela fronteira terrestre e marítima.»

No entanto, há exceções e entre elas estão as pessoas com certificado de vacinação, como é o caso dos jogadores dos encarnados: «A apresentação de Certificado Digital COVID da UE de vacinação ou recuperação dispensa o cumprimento de quarentena ou isolamento por motivos de viagem.»

Uma vez que têm a vacinação completa, os futebolistas do Benfica podem entrar de forma normal e habitual em solo português. Ficam, assim, à disposiçao de Jorge Jesus mal cheguem. Argentina e Brasil defrontam-se dia 5, em São Paulo. A quinta jornada da Liga está marcada para 12 de setembro [ainda não há horas e datas definidas], o Benfica desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara e dia 14 viaja para a Ucrânia, para defrontar o Dínamo Kiev na estreia da Liga dos Campeões 2021/22.

A situação com jogadores a representar seleções sul-americanas está a causa uma luta entre ligas europeias e FIFA. Premier League, Serie A, LaLiga e também o presidente da liga portuguesa, Pedro Proença, vieram a público manifestar apoio aos clubes que retenham jogadores daquelas seleções.

O Sporting vai impedir Matheus Nunes de ir à seleção brasileira por esse motivo.