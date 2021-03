Lucas Veríssimo fez um teste antigénio após o jogo do Benfica com o Sp. Braga e deu negativo à covid-19, confirmou o Maisfutebol junto de fonte das águias.

Recorde-se que o jogador deixou o jogo com o Sp. Braga aos 76 minutos, depois de já se ter queixado durante a primeira parte, e no final Jorge Jesus declarou o brasileiro se tinha queixado de um mal-estar geral.

«Estava a sentir as pernas muito pesadas, não sentia o corpo, estava a sentir-se doente. Antes do jogo já tinha dito ao médico que não se estava a sentir bem. Arrisquei sempre, não o quis tirar na primeira vez que se queixou. Se fosse uma lesão tirava-o, mas como era o estado do corpo, se não desse para jogar a 100 por cento, que desse para jogar a sessenta por cento. O que ele tem não sei, espero que não seja o que estou a pensar…», atirou.

As declarações fizeram soar os alarmes, apesar de Lucas Veríssimo já ter estado infetado com covid-19 em novembro, mas o teste feito ainda na Pedreira não aponta para esse cenário.