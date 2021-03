Reforço de inverno do Benfica, Lucas Veríssimo estreou-se a marcar de águia ao peito na segunda-feira, no triunfo frente ao Belenenses, por 3-0.

Em declarações reproduzidas pelo Globoesporte, o defesa-central brasileiro mostrou-se muito feliz pelo feito alcançado no Jamor.

«É uma alegria enorme marcar o meu primeiro golo pelo Benfica. Espero que seja apenas o início de uma linda trajetória. Fui bem acolhido e estou a sentir-me em casa. O ambiente favorece muito para que eu possa fazer o meu trabalho», começou por dizer.

Veríssimo comentou ainda o facto de ter marcado o primeiro golo pelo Benfica frente ao Belenenses e no Jamor, tal como Luisão, em 2003.

«O golo em comparação ao do Luisão é apenas uma coincidência do destino. Ele é um ídolo tanto do clube como meu, tenho muito caminho a percorrer ainda para chegar aos pés dele», atirou.