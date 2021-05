Lucho González terminou a carreira de jogador aos 40 anos, despedindo-se dos relvados ao serviço do Athletico Paranaense. O antigo capitão do FC Porto tem um convite do clube brasileiro para manter-se ao serviço do Athletico, em outras funções, mas revela que o primeiro objetivo passa por fazer uma pausa na ligação ao futebol.



«Ainda não estou sentir o adeus, mas com o passar dos dias o sentimento vai chegar. Quero agradecer aos clubes onde joguei e agradecer este fim da carreira num clube que significa muito para mim. Gostava que os adeptos e a minha família pudessem estar aqui, mas estamos a viver um momento delicado. A vida continua e esperemos que seja da melhor maneira», começou por dizer, após o jogo frente ao Aucas.



O internacional argentino revelou o que pretende fazer nos próximos tempos: «A minha ideia é primeiro desfrutar. Agradecer aos companheiros, às pessoas do clube e aos adeptos. Quero esperar um tempinho para desfrutar de outras coisas, as pessoas se calhar não sabem mas a profissão é difícil, porque perdemos muitos momentos importantes, que agora vou procurar aproveitar ao máximo.»



«De resto, só palavras de agradecimento, fui muito bem tratado pelos adeptos, pelas pessoas do clube e pelo Brasil em si. Para a Argentina... a coisa mais bonita que me podia ter acontecido no mundo do futebol vou ter vestido a camisola da seleção da Argentina, é algo incomparável», rematou Lucho González.