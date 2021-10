O Spartak de Moscovo não deixou passar em claro uma 'gaffe' de Luciano Spalletti antes do duelo entre o Nápoles e a formação russa, para a Liga Europa. O treinador italiano dirigiu-se ao banco do Spartak mas não conseguiu identificar o seu homólogo.



Teve de ser um elemento da equipa técnica do Spartak a apontar para Rui Vitória, que estava de pé, junto à linha lateral, a dar indicações.



Luciano Spalletti ainda apontou para o treinador português, parecendo ainda ter dúvidas - «é este o treinador?» - mas lá cumprimentou Vitória com um forte abraço.



Ora esta sexta-feira de manhã, na sequência do triunfo do Spartak de Moscovo no reduto do Nápoles, o clube russo decidiu abordar o episódio nas redes sociais.



«Agora o Luciano não vai confundir o Rui com ninguém», atirou o Spartak, com humor.



Recorde o episódio: