Kevin Behrens, jogador do Lugano, protagonizou um episódio (no mínimo) insólito durante um jogo particular frente ao Viktoria Plzen, ao agredir um colega de equipa, sem qualquer motivo aparente.

Tudo aconteceu num lance em que ambos os jogadores saíram na pressão sobre os adversários e o avançado decidiu mudar de direção e ir contra Georgios Koutsias. Este momento apanhou o atleta de surpresa e acabou por ser derrubado de forma violenta. Antes que os ânimos se exaltassem, alguns companheiros de equipa rapidamente afastaram os intervenientes.

Após o jogo, o emblema suíço emitiu um comunicado em que explica que tudo será resolvido «internamente» e serão avaliadas as medidas disciplinares para ambos os atletas. «Em relação ao lamentável incidente entre Kevin Behrens e Georgios Koutsias, o FC Lugano condena veementemente o ocorrido», pode ler-se.

Assista aqui ao momento:

Recorde-se que Kevin Behrens já tinha estado nas bocas do mundo e não pelos melhores motivos. O avançado foi acusado de homofobia, após ter recusado assinar uma camisola com as cores arco-íris, tendo proferido a seguinte frase: «Não vou assinar essa m**** gay».