Luís Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi) decidiu regressar a casa de bicicleta, depois de competir na Volta a Espanha, num percurso quase mil quilómetros entre Santiago de Compostela e Marbella, no sul de Espanha.



Após 3.417 quilómetros em 23 dias, o ciclista encontrou uma forma original de regressar à sua cidade e explica porquê: «Está a ir muito bem. Tenho estado por Portugal [saiu quinta-feira]. Quis aproveitar porque a Vuelta terminava em Santiago de Compostela, um grande destino de cicloturistas, porque era a minha 10.ª edição, e também o regresso à elite da Euskaltel-Euskadi».

Maté passou por Portugal ao longo do percurso, que termina apenas no sábado, e ficou encantado. «Conhecia bem o Algarve, é próximo de casa e aí tinha ido mais vezes, mas o Norte e as zonas que atravessei... É estupendo, com pessoas muito acolhedoras e gastronomia muito excecional, com paisagens e caminhos maravilhosos para o cicloturismo. É um país que me agrada muito», declara, à Agência Lusa.

O ciclista de 37 anos aproveita esta viagem para recuar às origens do ciclismo: «Está a tornar-se demasiado ‘tecnificado’. Tudo se mede, todos os pesos e variáveis... estamos a robotizar um pouco o desporto. Estamos a reivindicar as suas origens, de quando uma criança pega na bicicleta para desfrutar.»

«Vou no meu ritmo, como quando quero, paro quando quero.. É importante para mim correr desta forma, corta com o stress do profissionalismo. Entendo que haja gente para quem o ciclismo seja apenas um trabalho. Para mim, é muito mais do que isso, é uma paixão e uma forma de vida», remata.