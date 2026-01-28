O Leganés oficializou esta quarta-feira a contratação de Luis Asué, por empréstimo do Shanghai Shenhua. 

O avançado de 24 anos jogou, recorde-se, fez parte da sua formação no Sp. Braga e estreou-se na Liga ao serviço do Moreirense. Pelos cónegos realizou 50 jogos e apontou seis golos e três assistências.

Atualmente, o Leganés ocupa o 13.º lugar da segunda liga espanhol, com 29 pontos.

RELACIONADOS
Fresneda: «Em Espanha não têm ideia da dimensão de um dérbi de Lisboa»
Chelsea: dois adeptos hospitalizados após confrontos com «ultras» do Nápoles
VÍDEO: Estádio da U. Leiria destruído após passagem da depressão Kristin