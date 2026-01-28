O Leganés oficializou esta quarta-feira a contratação de Luis Asué, por empréstimo do Shanghai Shenhua.

O avançado de 24 anos jogou, recorde-se, fez parte da sua formação no Sp. Braga e estreou-se na Liga ao serviço do Moreirense. Pelos cónegos realizou 50 jogos e apontou seis golos e três assistências.

Atualmente, o Leganés ocupa o 13.º lugar da segunda liga espanhol, com 29 pontos.