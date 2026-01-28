Luis Asué
Há 30 min
OFICIAL: Luis Asué (lembra-se?) é reforço do Leganés
Avançado passou pelo Sp. Braga e Moreirense
AL
Avançado passou pelo Sp. Braga e Moreirense
AL
O Leganés oficializou esta quarta-feira a contratação de Luis Asué, por empréstimo do Shanghai Shenhua.
O avançado de 24 anos jogou, recorde-se, fez parte da sua formação no Sp. Braga e estreou-se na Liga ao serviço do Moreirense. Pelos cónegos realizou 50 jogos e apontou seis golos e três assistências.
Atualmente, o Leganés ocupa o 13.º lugar da segunda liga espanhol, com 29 pontos.
🆕 Nuestro nuevo 1⃣2⃣#BienvenidoAsué pic.twitter.com/A8Ac39vPW3— C.D. Leganés (@CDLeganes) January 28, 2026
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS