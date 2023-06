Líder do Brasileirão com o Botafogo, Luís Castrou comunicou ao Al Nassr que dentro de 24 horas vai tomar uma decisão sobre a proposta apresentada oficialmente há duas semanas, conforme o Maisfutebol revelou com exclusividade no último dia 17.

Ainda segundo apurou o nosso jornal, o treinador português tem em mãos uma oferta para ganhar quase quatro vezes mais no futebol da Arábia Saudita. O acordo em discussão é válido por duas temporadas (até julho de 2025).

Aos 61 anos, Castro está no emblema do Rio de Janeiro desde de março do ano passado, quando resolveu deixar os qataris do Al Duhail. Depois de alguns altos e baixos, vive atualmente um momento especial no Brasil - tem vínculo válido até abril de 2024.

A contratação de Luís Castro pelo Al Nassr é um pedido do craque e compatriota Cristiano Ronaldo, que vê no ex-treinador de Rio Ave, Chaves e V. Guimarães o nome certo para desenvolver um projeto amplo no clube saudita, da formação à equipa principal.