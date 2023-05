O Botafogo de Luís Castro somou cinco vitórias em igual número de jornadas e lidera o Brasileirão. Após o triunfo frente ao Corinthians (3-0), o treinador português foi questionado sobre a boa fase que a equipa atravessa.

A certa altura, perguntaram a Luís Castro se o facto de andar a rir mais seria o reflexo do bom momento do Botafogo, num período em que tudo parece correr bem à formação carioca, ao contrário do que aconteceu no passado recente.

«Alguma vez deixei de rir? Fui diferente nas derrotas ou nas vitórias? Eu não deixo de rir para a minha filha se tiver um mau resultado na escola, porque deu o máximo. Por isso é que nunca deixei de rir para os meus jogadores», começou por dizer.

Sem se deter e sem interrupções no discurso, o técnico português dissertou sobre a importância dos resultados na vida: «Rir não tem a ver com resultados. A minha vida não é só resultados. Para mim, o trabalho com dignidade deve sobrepor-se sempre aos resultados. Por muito que vocês (ndr. jornalistas) queiram colar resultados à vida das pessoas...só quem tem dinheiro é que tem direito a viver? Só quem tem resultados económicos é que tem direito a viver? Os outros não têm direito? Eu que nasci sem capacidade financeira não tenho direito a viver? Tenho de viver sempre lá encostado a um canto?»

«Não, amigos, para mim não é só o resultado que conta, para mim é o trabalho com dignidade e honestidade intelectual que conta», rematou Luís Castro, numa resposta que está a tornar-se viral no Brasil.

Ora veja: