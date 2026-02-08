O Levante perdeu na deslocação ao reduto do Athletic Bilbao por 4-2. Depois de um empate diante do Atlético de Madrid, a formação orientada por Luís Castro volta a perder, dois jogos depois, numa partida com final alucinante.

Aos 17 minutos, Alan Matturro foi expulso e dificultou a já complicada deslocação do Levante ao San Mamés. Em inferioridade numérica, os visitantes não foram capazes de aguentar o ímpeto do emblema catalão e Gorka Guruzeta bisou na partida (29 e 34m).

Nos segundos 45 minutos, o melhor do jogo ficou guardado para o fim. O defesa Unai Elgezabal Udondo (81m) reduziu para a equipa de Luís Castro, mas Nico Serrano, cinco minutos depois, devolveu a vantagem de dois golos ao Athletic Bilbao (3-1). Perto do final da partida, Jon Ander Olasagasti, que fez o primeiro golo da temporada, voltou a dar esperança ao Levante (3-2). Num final de «loucos» Robert Navarro fez o 4-2 e fechou as contas do jogo.

Com esta derrota por 4-2, o Levante continua abaixo da linha de água e ocupa o 19.º lugar com 18 pontos. Já o Athletic Bilbao mantém o décimo lugar com 28 pontos.

Também esta tarde, o Sevilha empatou por 1-1 diante do Girona. Odysseas Vlachodimos, antigo guarda-redes do Benfica, defendeu um penálti nos descontos para segurar o empate.