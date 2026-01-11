Liga espanhola: Luís Castro empata e continua na na luta pela manutenção
Levante empata frente ao Espanyol por 1-1
No segundo jogo ao comando da equipa espanhola, Luís Castro voltou a somar pontos importantes frente ao 5º classificado da liga espanhola. Depois da vitória frente ao Sevilha, naquele que foi o jogo de estreia de Luís Castro no conjunto espanhol, o Levante recebeu o Espanyol num empate caseiro que pode ser importante na luta pela manutenção.
A equipa orientada pelo treinador português começou a perder, com golo de Carlos Romero ao minuto 53, contudo precisou apenas de dois minutos para repor a igualdade no marcador. Iker Losada, que já tinha «feito o gosto ao pé» na vitória frente ao Sevilha, marcou o golo do empate ao minuto 55. O resultado não se alterou até ao final.
O Levante segue na busca pela manutenção em 19º lugar, com 14 pontos. Já o Espanyol continua nos lugares europeus, em 5º lugar, com 34 pontos.