A Liga Revelação não foi concluída, dada a pandemia de covid-19, mas o técnico da equipa de sub-23 do Benfica faz um balanço positivo da temporada, centrada naturalmente do desenvolvimento dos jogadores.

«O objetivo principal era formar para a equipa A. Esta equipa permite-nos ter jogadores muito novos a jogar contra jogadores seniores. Temos jogos em que jogamos com grupos que são a segunda equipa dos clubes, jogadores que estão na equipa principal a jogar contra os nossos miúdos, que têm 17/18 anos. Isso faz com que esta Liga seja muito interessante e importante para nós, para o projeto Benfica. Dos Sub-19 para os Sub-23 há realmente alguma diferença no patamar, principalmente pela diferença de idades e porque é um campeonato que permite jogar com alguns jogadores acima da idade, e esses jogadores normalmente vêm da Primeira Liga, o que cria uma dificuldade acrescida aos nossos jogadores. Foi isso que me foi pedido: potenciar ao máximo os jogadores, e penso que estávamos a fazer um bom trabalho», refere Luís Castro, em declarações à BTV.

O técnico, que assumiu o cargo em novembro, quando Jorge Maciel saiu para o Lille, lembra que o Benfica estava a apenas três pontos do líder Rio Ave quando a Liga Revelação foi suspensa, mas destaca sobretudo a evolução dos jogadores.

«Penso que temos ali jogadores para o futuro do Benfica, mesmo para a equipa A. Tenho a certeza absoluta que temos jogadores com talento para chegar à equipa A do Benfica. Outros, e penso que é o problema dos jovens hoje em dia, têm de aproximar mais o nível do trabalho e da resiliência ao nível do talento que têm. Já falámos sobre isso muitas vezes, que cada vez mais, é a mentalidade que vai definir os próximos talentos e quem chega mais longe», conclui Luís Castro.