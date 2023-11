Jurgen Klopp diz que o regresso de Luis Diáz à equipa do Liverpool depende apenas e só do jogador: quando ele sentir que está com cabeça para isso e que quer voltar a jogar, as portas estarão totalmente abertas para ele.

«O Luis treinou connosco há dois dias, ontem fez uma sessão sozinho e hoje vai voltar a estar com a equipa», referiu o treinador do Liverpool.

«Se ele se sentir bem, estará aqui. Podemos ver, quando ele está com os colegas, que está tudo bem, mas também podemos ver confirmar que não tem dormido muito. É preciso ter o cuidado de ver como ele está e a partir daí tomar uma decisão.»

Esta quinta-feira, recorde-se, o governo colombiano confirmou que o pai de Luis Diáz foi raptado pelo Exército de Libertação Nacional, um grupo terrorista que se opõe ao governo e se dedica a atividades criminosas.

«As notícias da Colômbia acabam de me chegar, mas precisamos de alguma coisa que nos dê um pouco de esperança. Estamos à espera de notícias de facto boas», acrescentou Jurgen Klopp.

«Por isso não posso dizer que o vamos utilizar no jogo de domingo. Nós estamos à espera. Só isso. É tudo sobre ele, esteja ele disponível ou não. Não vou forçar nenhuma decisão.»