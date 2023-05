Duk, internacional cabo-verdiano que chegou no verão ao Aberdeen, está a destacar-se na primeira temporada ao serviço do clube escocês: 18 golos e duas assistências em 38 jogos realizados até ao momento.

Oriundo da equipa B do Benfica, Luís «Duk» Lopes assinou um contrato válido por três temporadas com os «Dandies». Porém, como o Maisfutebol notificou na altura, o clube encarnado reservou 50 por cento dos direitos económicos do jogador de 23 anos.

«O Duk está no primeiro de três anos de contrato com o Aberdeen. Estamos deliciados com o trabalho que tem realizado e os adeptos também estão encantados. Não somos imunes ao interesse de outros clubes, mas seremos tão robustos quanto possível no que toca aos nossos jogadores», avisa o CEO do Aberdeen, Alan Burrows.

O responsável do clube escocês foi questionado sobre a participação do Benfica numa eventual negociação para a transferência de Duk, mas garantiu de pronto: «O Benfica não tem qualquer palavra a dizer sobre se aceitaremos uma proposta ou não. Se alguém quiser levar algum dos nossos bons jogadores, precisa de saber que vai enfrentar um clube que vai defender a sua posição.»