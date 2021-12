O selecionador da Rep. Checa, um dos adversários de Portugal na Liga das Nações, assumiu que já esperava um sorteio complicado.

«Temos adversários que não enfrentávamos há muito tempo. No final, aconteceu. Era difícil encontrar um adversário fácil. É uma grande honra estar entre as 16 melhores equipas da Europa», disse Jaroslav Silhavy.

Já o selecionador suíço, Murat Yakin, reconheceu que os helvéticos terão pela frente um grande desafio e que serve de preparação para o Mundial2022.

«Será um grande desafio para nós e uma boa preparação para o Campeonato do Mundo do Qatar. Queremos mostrar um bom futebol e de sucesso. Se todos os jogadores chegarem em boa forma, podemos aspirar a lutar pelos dois primeiros lugares», apontou.

Por sua vez, Luis Enrique aponta à final four. «Para nós, seria um enorme estímulo estar de novo na 'final four'. Não é fácil, porque, na verdade, não creio haja uma equipa que tenha repetido [a presença]. Na última época, Portugal [campeão da primeira edição, em 2019] não conseguiu atingir a última [final-four]. Seria muito estimulante e mais ainda pelo que está para vir em novembro, com a participação no Campeonato do Mundo2022», disse aos órgãos da federação espanhola.

O selecionador espanhol lembrou que a seleção já defrontou Portugal e Suíça e considerou que a «roja» terá uma oportunidade para «crescer e ganhar experiência», algo «vital» para uma equipa tão jovem.

Recorde-se que Portugal, Espanha, Rep. Checa e Suíça integram o grupo A2 da Liga das Nações. As seis jornadas decorrem em junho e setembro do próximo ano.