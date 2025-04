Mais uma vez, Luis Enrique deixou elogios ao internacional português Nuno Mendes nesta segunda-feira. O treinador espanhol afirma que o ex-Sporting é um «avião de combate, tanto no ataque como na defesa».

Um jornalista perguntou a Luis Enrique como avalia as prestações de Nuno Mendes a nível defensivo na Liga dos Campeões, tendo em conta a derrota do PSG diante do Aston Villa na segunda mão dos quartos de final de Liga dos Campeões (3-2).

«Analisamos o que todos os jogadores fazem, todos cometem erros. Tudo depende do que decidimos observar, o positivo ou o negativo. Acho que o Nuno Mendes é um avião de combate, tanto no ataque como na defesa. Gosto de jogadores com esta mentalidade, esta personalidade. Seja qual for o jogo, ele está sempre pronto, ao mais alto nível, a 100%. Digam-me um jogador que nunca cometa um erro, que nunca tenha um dia mau, que não fique por vezes tonto», defendeu.

«Já o conhecia antes de vir para cá, fez-me sofrer durante o Espanha-Portugal da Liga das Nações. É um jogador único. É capaz de atacar, de fazer o último passe, de marcar. É capaz de defender contra um dos melhores jogadores do mundo. Quase não foi derrotado em nenhuma ação. Se procurarmos uma ação em que um jogador cometeu um erro, vamos encontrá-lo, para qualquer jogador do mundo. A mentalidade de Nuno Mendes e o seu desempenho esta época e desde que estou aqui é notável», elogiou Enrique.

Nuno Mendes cumpre a quarta temporada ao serviço do PSG, com 39 jogos disputados, seis golos e cinco assistências. No total, soma 122 jogos no clube, sendo que foi afetado por lesões de longa duração.