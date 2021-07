Apesar de ter ficado aquém nos dois primeiros jogos do Euro 2020, a Espanha está em crescendo de forma e venceu de forma categórica a Eslováquia, na última jornada da fase de grupos, e eliminou a Croácia no prolongamento (5-3).



Luis Enrique elogiou a Suíça, adversária nos quartos de final, e confessou ainda não ter visto nenhuma seleção melhor que «La Roja» no torneio. «A Suíça passou, é uma seleção que conhecemos muito bem [da Liga das Nações]. Não sei se é bom ou é mau. Vai ser um jogo complicado. É uma das melhores equipas do Euro pela forma como pressiona e ataca. Não têm grandes nomes, mas...», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Fomos superiores no jogo que disputámos contra eles em Madrid. Nos dois jogos estivemos muito bem, aliás. Em relação aos golos sofridos, a atitude da equipa é muito boa e é verdade que houve erros individuais. Lamentei o que fizemos com a bola nos últimos minutos contra a Croácia. Se vi alguma equipa melhor que Espanha no Euro? Não», acrescentou.



O Suíça-Espanha joga-se esta sexta-feira, às 17h00, em São Petersburgo.