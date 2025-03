Luís Figo lançou um comunicado, através do qual existe que Claudia Bavel se retrate das declarações feitas e acrescente um pedido de desculpas público ao antigo internacional português.

Recorde-se que Claudia Bavel é uma influencer e atriz pornográfica, que nas últimas semanas se tornou famosa por revelar as tentativas do ex-jogador Joaquín de estar com ela.

Ora na última sexta-feira, num programa de televisão, Claudia Bavel referiu acrescentou os nomes de Luís Figo e Michel Salgado à lista de jogadores que meteram conversa com ela.

Figo de imediato, e através da redes social X, anunciou que ia processar a atriz pornográfica. Agora, e de forma oficial, anunciou que exige que a mulher se retrate do que disse e faça um pedido de desculpas, para não avançar para os tribunais.

Comunicado da empresa que representa Luis Figo:

«Através da presente comunicação e em relação à participação da Sra. Claudia Bavel no programa De Viernes, divulgado no dia 28 de fevereiro de 2025, na Telecinco, e das declarações realizadas neste programa contra a pessoa do Sr. Luís Figo, temos a dizer:

1- Que a Sra. Bavel e o Sr. Figo apenas coincidiram num evento, negando qualquer tipo de insinuação ou contacto entre este último e a Sra Bavel. Por este motivo, exigimos a correção de qualquer insinuação ou interpretação derivada das declarações da senhora Bavel no referido programa, bem como um retratameto das mesmas e um pedido expresso de desculpas ao sr. Luís Figo pelos danos que estas palavras possam ter causado à sua imagem e pessoa, bem como ao seu ambiente familiar e profissional.»