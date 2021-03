Luís Figo assinalou este domingo o aniversário da filha Daniela com uma publicação nas redes sociais.

A filha mais velha do internacional português e Helen Svedin faz 22 anos e o pai fez questão de partilhar uma foto atual com Daniela agora e outra saída do fundo do baú, quando a filha ainda era pequena.

«22 lindos anos. Feliz aniversário. Amo-te tanto. Tanto orgulho em ti !!», escreveu Luís Figo.

Muitas foram as figuras do futebol que responderam com mensagens de parabéns à jovem estudante de Medicina, como Deco, Kluivert, Mendieta, Paulo Ferreira, Robbie Keane, Materazzi, Morientes.

Veja a publicação de Luís Figo: