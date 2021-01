Luís Figo nasceu no Sporting, explodiu no Barcelona, mas atingiu verdadeiramente o auge da carreira no Real Madrid. Foi já na capital espanhola que o português ganhou a Bola de Ouro, em 2000, e foi eleito o melhor jogador do mundo para a FIFA, em 2001, depois de se ter transferido entre os dois clubes espanhóis por verbas na altura inimagináveis.

Jogou cinco anos no Real Madrid, conquistou sete troféus (entre eles dois títulos de campeão e uma Liga dos Campeões) e deu início ao Dream Team de Florentino Perez, que depois também teve Zidane, Beckham e Ronaldo Fenómeno.